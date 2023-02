Milan | rinnovo Giroud | vicino al prolungamento di un anno

Leggi su calcionews24

Il Milan è alle prese con due rinnovi importanti: Giroud e Leao. Se il secondo è in una posizione di stallo, per il primo sembra che sia agli sgoccioli. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, è questione di giorni per il rinnovo del contratto del francese: si tratta di un rinnovo annuale.