Milan, Pioli: «L’importante era dare continuità, adesso…» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel post partita della gara contro l’Atalanta. I dettagli Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan-Atalanta di Serie A, terminata 2-0. PAROLE – L’importante era dare continuità. Non ne avevamo mai vinte 4 di fila in stagione e sapevamo delle difficoltà di giocare contro l’Atalanta. Abbiamo lavorato tanto, gestito bene la palla ed è chiaro che dobbiamo fare ancora tanti punti per arrivare nei primi 4 posti. Non c’era niente da sistemare, perché sulla coesione non ci sono mai stati dubbi. Le sconfitte ci hanno tolto fiducia e poi sono arrivate prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Le vittoria invece ci hanno ridato voglia di fare le cose per bene. La squadra è guarita, poi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole di Stefano, allenatore del, nel post partita della gara contro l’Atalanta. I dettagli Stefanoha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di-Atalanta di Serie A, terminata 2-0. PAROLE –era. Non ne avevamo mai vinte 4 di fila in stagione e sapevamo delle difficoltà di giocare contro l’Atalanta. Abbiamo lavorato tanto, gestito bene la palla ed è chiaro che dobbiamo fare ancora tanti punti per arrivare nei primi 4 posti. Non c’era niente da sistemare, perché sulla coesione non ci sono mai stati dubbi. Le sconfitte ci hanno tolto fiducia e poi sono arrivate prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Le vittoria invece ci hanno ridato voglia di fare le cose per bene. La squadra è guarita, poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Dominio totale del #Milan. Un mese fa #Pioli era in difficoltà, in tanti chiedevano la sua testa. Ma le difficolt… - OptaPaolo : 800 - Quella di stasera é la partita numero 800 per Stefano #Pioli da primo allenatore, di queste 169 alla guida de… - sportmediaset : San Siro, destinazione Europa: Pioli e Gasp si giocano il posto in Champions #Sportmediaset #Milan-Atalanta… - CalcioNews24 : #Milan: l’analisi di #Pioli - MilanPress_it : Le parole di #Pioli a Milan TV nel post partita di #MilanAtalanta ??????? -