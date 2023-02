Milan, Maignan: “Le mie uniche droghe sono fede, lavoro e vittorie” (FOTO) (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Le mie uniche droghe: fede, lavoro e vittorie”. Con queste parole all’interno di una storia postata su Instagram all’indomani del successo del Milan contro l’Atalanta, l’estremo difensore Mike Maignan ha voluto una volta per tutte mettere a tacere le chiacchiere incontrollate girate nel corso degli ultimi mesi. Il portiere francese è tornato in campo, dando sicurezza alla sua retroguardia, dopo un’assenza di circa cinque mesi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Le mie”. Con queste parole all’interno di una storia postata su Instagram all’indomani del successo delcontro l’Atalanta, l’estremo difensore Mikeha voluto una volta per tutte mettere a tacere le chiacchiere incontrollate girate nel corso degli ultimi mesi. Il portiere francese è tornato in campo, dando sicurezza alla sua retroguardia, dopo un’assenza di circa cinque mesi. SportFace.

