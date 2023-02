Milan, Maignan è tornato: 'Fede, lavoro e vittorie. Le mie uniche droghe' FOTO (Di lunedì 27 febbraio 2023) Back in the game. Ieri sera contro l'Atalanta, il portiere Mike Maignan è tornato in campo con la maglia del Milan dopo 161 giorni.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Back in the game. Ieri sera contro l'Atalanta, il portiere Mikein campo con la maglia deldopo 161 giorni....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - gippu1 : Quella di Maignan è stata una partita da senza voto: ma non è un caso che il miglior #Milan del 2023 coincida con i… - ZZiliani : @Rossonerosemper No, il Napoli è più forte. Il Milan ora ha una eccezionale difesa (Maignan, Kalulu, Tomori, Thiaw)… - CronacheTweet : #Maignan è tornato. Dopo l’infortunio al polpaccio che l’ha tenuto fuori per diversi mesi, il portiere del Milan ha… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanAtalanta 2-0, @mmseize sui #social: 'Ecco le mie uniche droghe' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan… -