Milan, la verità su Icardi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Mauro Icardi si è rilanciato pienamente al Galatasaray: segna, tanto, ed è diventato anche un uomo squadra. Il centravanti argentino... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Maurosi è rilanciato pienamente al Galatasaray: segna, tanto, ed è diventato anche un uomo squadra. Il centravanti argentino...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan, la verità su Icardi: Mauro Icardi si è rilanciato pienamente al Galatasaray: segna, tanto, ed è diventato an… - Alessandro95095 : @ilprivedelDoc non credo, ma se fosse è perché è la verità. molti milanisti riconoscono la mediocrità del Milan - Sara011197 : RT @ryukmilanonew: Possiamo parlare di gioco, possiamo parlare di scelte tattiche, possiamo parlare di morale ritrovato. Ma la verità è una… - Ggmar00 : RT @FraNasato: Ibrahimovic a Mediaset: 'La verità è che fino a 3 settimane fa le sensazioni non erano positive, poi è successo qualcosa e h… - KunGrax : RT @FraNasato: Ibrahimovic a Mediaset: 'La verità è che fino a 3 settimane fa le sensazioni non erano positive, poi è successo qualcosa e h… -