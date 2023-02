Milan, il capo ultrà Marco Pacini indagato per truffa all’Unione Europea (Di lunedì 27 febbraio 2023) Marco Pacini, capo ultrà del Milan, è finito nel registro degli indagati per una per una presunta truffa ai danni dell’Unione Europa. L’uomo è già stato coinvolto che ha portato ad una maxi multa nei confronti dei rossoneri, ma adesso si trova invischiato in un’inchiesta che riguarda le indennità europarlamentari, in cui è implicata anche l’eurodeputata della Lega Stefania Zambelli. La Guardia di Finanza, all’interno di un maxi sequestro di oltre 170mila euro operato nei confronti di Zambelli e dei suoi quattro assistenti, ha sequestrato un’auto a Pacini. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura Europea e della GdF di Brescia Pacini avrebbe già un impiego a Milano, che non gli consentirebbe di fare il lavoro ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023)del, è finito nel registro degli indagati per una per una presuntaai danni dell’Unione Europa. L’uomo è già stato coinvolto che ha portato ad una maxi multa nei confronti dei rossoneri, ma adesso si trova invischiato in un’inchiesta che riguarda le indennità europarlamentari, in cui è implicata anche l’eurodeputata della Lega Stefania Zambelli. La Guardia di Finanza, all’interno di un maxi sequestro di oltre 170mila euro operato nei confronti di Zambelli e dei suoi quattro assistenti, ha sequestrato un’auto a. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procurae della GdF di Bresciaavrebbe già un impiego ao, che non gli consentirebbe di fare il lavoro ...

