Milan, Ibrahimovic sincero: 'Ho sofferto tanto' (Di lunedì 27 febbraio 2023) "C’è grande emozione, erano un anno e due mesi che non riuscivo a giocare a calcio come volevo, che non stavo bene. Prima... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023) "C’è grande emozione, erano un anno e due mesi che non riuscivo a giocare a calcio come volevo, che non stavo bene. Prima...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Quando sto bene sono il più forte di tutti, e non scherzo. Ho sofferto tanto. E’ un anno e due mesi… - AntoVitiello : Esordio stagionale per #Ibrahimovic, che diventa oggi il giocatore più anziano del #Milan a giocare nella massima s… - sportli26181512 : Milan, Ibrahimovic sincero: 'Ho sofferto tanto': 'C’è grande emozione, erano un anno e due mesi che non riuscivo a… - PianetaMilan : .@acmilan, @Ibra_official scherza su @RafaeLeao7: 'Gli ho passato il mio stipendio' - #MilanAtalanta #ACMilan… -