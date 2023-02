Milan | Ibrahimovic non lascia e raddoppia | 'Se sto così continuo a giocare ancora qualche anno'

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Zlatancontinua e non smette? Sì, le sensazioni dopo il suo rientro in campo nel corso della sfida vinta dalcontro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Esordio stagionale per #Ibrahimovic, che diventa oggi il giocatore più anziano del #Milan a giocare nella massima s… - DAZN_IT : Leggenda fa rima con #Ibrahimovic ????? San Siro lo riaccoglie con un'ovazione ????? #Milan #DAZN - gippu1 : Oggi c'è scritto un po' dovunque di #Ibrahimovic che ieri è diventato il più anziano giocatore della storia del Mil… - cmdotcom : #Milan, #Ibrahimovic non smette e raddoppia: 'Faccio ancora la differenza. Se sto così continuo a giocare ancora qu… - MilanNewsit : ?? Contro l'Atalanta, il Milan ha riabbracciato Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic: il portiere francese è tornato in… -

Anche a 41 anni compiuti, come dimostra il glorioso rientro in campo di ieri per- Atalanta ., la paura di non rientrare e l'ambizione per il futuro Zlatan, felice di ...Ilpuò ora essere rinfrancato per il rientro tanto agognato di due autentici punti di riferimento, fino all'altro ieri lungodegenti: Mike Maignan in porta e Zlatanlà davanti. ...

Il Giornale: "Milan con la luna giusta: aggancia i cugini e ritrova Ibrahimovic" Milan News

Milan, carica Ibrahimovic: "Voglio giocare sempre". Pioli esulta: "Guariti" Virgilio Sport

Milan, Ibrahimovic: "Scudetto Il Napoli sta facendo bene ma non è ancora finita" CalcioNapoli24

Milan, Silvestri: “Ho punzecchiato Ibrahimovic e ha tirato il rigore alto” Pianeta Milan

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il gennaio nerissimo è ormai alle spalle. E il Diavolo più guardare al futuro con un’altra testa. Quella giusta per giocarsi la massima competizione europea ...