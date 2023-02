Milan, Ibrahimovic: “Il Napoli sta andando forte, è l’anno della squadra azzurra” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Zlatan Ibrahimovic, dopo la vittoria del suo Milan contro l’Atalanta per 2-0, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’attaccante rossonero si è soffermato anche sul Napoli di Luciano Spalletti, esaltando l’ottimo andamento della squadra azzurra: “Il club campano sta facendo bene, non è un segreto. Si vede dai risultati, anche in Champions, e dalla classifica. È il momento del Napoli“. Napoli, senti Zlatan Ibrahimovic: “Kvara gioca bene e Osimhen è forte, ma la squadra azzurra non dipende solo da loro” Esultanza Osimhen e Kvaratskhelia, Napoli-Juventus Zlatan Ibrahimovic ha poi speso parole a miele per Khvicha ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Zlatan, dopo la vittoria del suocontro l’Atalanta per 2-0, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’attaccante rossonero si è soffermato anche suldi Luciano Spalletti, esaltando l’ottimo andamento: “Il club campano sta facendo bene, non è un segreto. Si vede dai risultati, anche in Champions, e dalla classifica. È il momento del“., senti Zlatan: “Kvara gioca bene e Osimhen è, ma lanon dipende solo da loro” Esultanza Osimhen e Kvaratskhelia,-Juventus Zlatanha poi speso parole a miele per Khvicha ...

