Milan, Ibrahimovic da record: «Sono ancora il migliore»

Le parole di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nel post partita della gara contro l'Atalanta.

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan-Atalanta. Con il ritorno in campo è diventato il calciatore più anziano ad aver mai giocato in Serie A, superando Costacurta.

PAROLE – Ho sofferto tanto, anche negli ultimi 6 mesi dello scorso anno. Volevo aiutare e non potevo stare in campo. Quando non stai bene è difficile aiutare la squadra. Ho provato in tutti i modi: potevo fare l'intervento 6 mesi prima, ma vedevo che poteva essere il nostro anno. Alla fine ho vinto, ma non ho mai sofferto come questa volta. Inoltre c'è stata la morte di Riola, quindi anche mentalmente non è stato facile. Poi quando sto bene sono il più forte di tutti.

