Milan, capo ultrà indagato per truffa all'Unione Europea (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un capo ultrà del Milan entra nel registro degli indagati per una presunta truffa ai danni dell'Unione Europea. Marco Pacini, conosciuto... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Undelentra nel registro degli indagati per una presuntaai danni dell'. Marco Pacini, conosciuto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Capo ultrà del #Milan indagato per truffa all'Unione Europea - sportface2016 : #Milan, il capo ultrà Marco #Pacini indagato per truffa all'Unione Europea - cmdotcom : #Milan, capo ultrà indagato per truffa all'Unione Europea - infoitinterno : Capo ultrà del Milan indagato per truffa all'Unione Europea - __mat_01 : RT @sportface2016: #Milan, il capo ultrà Marco #Pacini indagato per truffa all'Unione Europea -