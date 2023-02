Milan, capo ultrà indagato per truffa all’Unione Europea | Serie A (Di lunedì 27 febbraio 2023) 2023-02-27 21:02:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Un capo ultrà del Milan entra nel registro degli indagati per una presunta truffa ai danni dell’Unione Europea. Marco Pacini, conosciuto a tutti in Curva Sud come ‘Pacio‘, era già coinvolto in una vicenda che è costata una maxi multa ai rossoneri, ma questa volta è finito nel mirino di un’inchiesta riguardante le indennità degli europarlamentari, che hanno coinvolto anche l’eurodeputata della Lega Stefania Zambelli. LA SITUAZIONE – A riferirlo è Gazzetta.it. Pacini, oltre ad essere il compagno della figlia dell’eurodeputata, fa anche parte del suo staff. Gli uomini della Guarda di Finanza hanno sequestrato al capo ultrà Milanista un’auto, all’interno ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 febbraio 2023) 2023-02-27 21:02:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Undelentra nel registro degli indagati per una presuntaai danni dell’Unione. Marco Pacini, conosciuto a tutti in Curva Sud come ‘Pacio‘, era già coinvolto in una vicenda che è costata una maxi multa ai rossoneri, ma questa volta è finito nel mirino di un’inchiesta riguardante le indennità degli europarlamentari, che hanno coinvolto anche l’eurodeputata della Lega Stefania Zambelli. LA SITUAZIONE – A riferirlo è Gazzetta.it. Pacini, oltre ad essere il compagno della figlia dell’eurodeputata, fa anche parte del suo staff. Gli uomini della Guarda di Finanza hanno sequestrato alista un’auto, all’interno ...

