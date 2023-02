Milan-Atalanta 2-0 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella 24ª giornata della Serie A TIM 2022-2023 allo stadio Meazza vince il Milan 2-0 con una rete per tempo. Avvio equilibrato, con un brivido al 7? sulla girata di Giroud che sorvola la traversa. La gara si sblocca al 25?: sponda di Giroud per la battuta al volo di Theo Hernandez dal limite dell’area, la palla sbatte prima sul palo e poi sulla schiena di Musso per la più sfortunata delle autoreti. I nerazzurri provano a reagire, ma nel primo tempo non riescono a impensierire Maignan. Al 33? una ripartenza rossonera viene conclusa da Leao a lato, quindi ancora tanta battaglia a tutto campo tra le due squadre con la prima frazione che si chiude con il Milan avanti di un gol. Nella ripresa Musso si oppone alle conclusioni di Giroud (segnalato comunque un fuorigioco) e Leao attorno all’ora di gioco, quindi al 71? Messias calcia alto da buona posizione. I ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella 24ª giornata della Serie A TIM 2022-2023 allo stadio Meazza vince il2-0 con una rete per tempo. Avvio equilibrato, con un brivido al 7? sulla girata di Giroud che sorvola la traversa. La gara si sblocca al 25?: sponda di Giroud per la battuta al volo di Theo Hernandez dal limite dell’area, la palla sbatte prima sul palo e poi sulla schiena di Musso per la più sfortunata delle autoreti. I nerazzurri provano a reagire, ma nel primo tempo non riescono a impensierire Maignan. Al 33? una ripartenza rossonera viene conclusa da Leao a lato, quindi ancora tanta battaglia a tutto campo tra le due squadre con la prima frazione che si chiude con ilavanti di un gol. Nella ripresa Musso si oppone alle conclusioni di Giroud (segnalato comunque un fuorigioco) e Leao attorno all’ora di gioco, quindi al 71? Messias calcia alto da buona posizione. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ActuFoot_ : Le programme foot de ce dimanche : (14h30) ?????????????? Tottenham ?? Chelsea (15h) ???? Multi L1 (17h05) ???? Monaco ?? N… - AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - ZZiliani : Vittorie, pareggi e sconfitte dell'#Atalanta contro la Juventus e i rivali-Juve finiti secondi nei 9 campionati dei… - RickCiolini : @ilciccio67 E anche milan, roma, atalanta ci stanno un po' sul gozzo... - tutticonvocati : Domenica in chiaroscuro per il calcio milanese. L'#Inter ci ricasca col #Bologna, mentre il #Milan stende l'… -