Milan-Atalanta 2-0 | riecco Maignan e Ibrahimovic Thiaw è un muro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ActuFoot_ : Le programme foot de ce dimanche : (14h30) ?????????????? Tottenham ?? Chelsea (15h) ???? Multi L1 (17h05) ???? Monaco ?? N… - AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - ZZiliani : Vittorie, pareggi e sconfitte dell'#Atalanta contro la Juventus e i rivali-Juve finiti secondi nei 9 campionati dei… - gioachino_asti : RT @RiccardoJ89: nostre dirette rivali per un posto in Europa (al netto dei 15 punti tolti). Nelle ultime 5 partite, su 15 punti disponibil… - gioachino_asti : RT @RiccardoJ89: Qualche piccola osservazione: Difesa dell'Atalanta che fa acqua da tutte le parti. Manovra offensiva del Milan MOLTO più… -

Commenta per primo L', reduce dalla sconfitta senza tiri in porta a San Siro e da un centrocampo a tre che non ha retto gli assalti del, è in cerca di un giovane rinforzo per la mediana. Per questo si ...... i giallorossi raggiungerebbero Inter eal secondo gradino del podio - a quota 47 punti - aumentando il divario in classifica su Lazio e. Chiaramente si tratterebbe di un traguardo ...

Gelo, pioggia, 87': da Milan-Roma a Milan-Atalanta. Guarigione completata. E c'è tempo... Milan News

Milan-Atalanta: presente a San Siro anche la mamma di Elon Musk Milan News

Milan-Atalanta, rivivi la MOVIOLA: Leao e Krunic saltano la Fiorentina | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Serie A - Le 5 verità di Milan-Atalanta 2-0: rossoneri affamati di vittorie. Sorprese Thiaw e Krunic Eurosport IT

A 74 anni è stata protagonista sulla passerella di Philipp Plein ma è stata lei la super ospite del Milan domenica sera. Con tanto di maglia nominale ...Blog Calciomercato.com: Milan-Atalanta 2-0 -25' Musso (Autorete su tiro di Theo Hernandez), 86' Messias Formazione Milan: 3-4-3: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Messias ...