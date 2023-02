Milan-Atalanta 2-0, Pioli: “Segnali positivi, ma il campionato è lungo” (Di lunedì 27 febbraio 2023) “La squadra ha fatto una grande prestazione. Abbiamo giocato con l’energia giusta, quella che riconosco nei miei giocatori, questa è la cosa più importante”. Queste le parole di Stefano Pioli dopo la vittoria per 2-0 contro l’Atalanta nella 24esima giornata della Serie A 2022/2023. “Potevamo chiuderla prima, ma l’importante era dare continuità e conquistare la quarta vittoria consecutiva. Non c’eravamo mai riusciti in stagione – aggiunge – . Conosciamo le difficoltà di giocare contro un avversario così solido e difficile come l’Atalanta, abbiamo lavorato tanto, ci siamo sacrificati tanto. Abbiamo giocato con la giusta personalità. Stasera solo Segnali positivi, ma il campionato è lungo. Il nostro obiettivo rimangono i primi quattro posti”. Sulle difficoltà di questo ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) “La squadra ha fatto una grande prestazione. Abbiamo giocato con l’energia giusta, quella che riconosco nei miei giocatori, questa è la cosa più importante”. Queste le parole di Stefanodopo la vittoria per 2-0 contro l’nella 24esima giornata della Serie A 2022/2023. “Potevamo chiuderla prima, ma l’importante era dare continuità e conquistare la quarta vittoria consecutiva. Non c’eravamo mai riusciti in stagione – aggiunge – . Conosciamo le difficoltà di giocare contro un avversario così solido e difficile come l’, abbiamo lavorato tanto, ci siamo sacrificati tanto. Abbiamo giocato con la giusta personalità. Stasera solo, ma il. Il nostro obiettivo rimangono i primi quattro posti”. Sulle difficoltà di questo ...

