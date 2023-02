Milan-Atalanta 2-0 | Pioli | “Grande prestazione”

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Stefano, tecnico del, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di DAZN. Tantoe poca, questo è sicuramente il riassunto ella serata. La Dea, che di solito ci abitua a prestazioni prestigiose, questa sera è stata totalmente assente a San Siro, sconfitto da un Diavolo in rinascita. Dopo il gol di Hernandez nella prima frazione di gioco, una sassata deviata dalle spalle di Musso, è Messias al 86’ che blinda il match grazie a una palla verticale di Leao. Per ora la classifica parla chiaro: le cugine meneghine sono seconde in classifica a quota 47 punti. Da annotare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in campo: lo svedese è entrato in campo al minuto numero 74 direalizzando un record. Come ...