Milan-Atalanta 2-0 | gol e highlights 24^ giornata Serie A | Video

Ilsi ritrova e torna Diavolo, la squadra di Pioli strapazza l'e agguanta l'Inter in classifica Ilsi ritrova e torna Diavolo, la squadra di Pioli strapazza l'e agguanta l'Inter in classifica. Un autogol di Musso e la rete di Messias ...Ilsupera 2 - 0 l'grazie all'autogol di Musso e alla rete di Messias e centra la terza vittoria consecutiva in campionato. I ...

La moviola di Milan-Atalanta: manca il rosso per Toloi Sport Mediaset

Il Milan ha ritrovato leggerezza. Ora manca solo il vero Leao... La Gazzetta dello Sport

Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: Pioli conferma il tridente con Diaz, Giroud e Leao CalcioNapoli24

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Nella lotta per un posto in Champions non c'è una favorita, diverse squadre se la giocheranno alle spalle del Napoli e tutte hanno le stesse chance. Il Milan ha attraversato u ...I rossoneri agganciano l'Inter a 47 punti. Le reti: Musso (autogol) al 25' e Messias all'86'. Dal 78' Ibrahimovic entra al posto di Giroud: ovazione dello stadio ...