Milan-Atalanta 2-0, Gasperini: "Noi sfortunati, ma il Milan era superiore" "I ragazzi si sono impegnati al massimo. Ma il Milan questa sera era superiore. Ora pensiamo all'Udinese, sarà una partita molto importante per noi per mantenere il distacco dalle inseguitrici". Queste le parole del tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta subita in casa del Milan nella 24esima giornata della Serie A 2022/2023. "Sul piano tecnico non abbiamo fatto quello che speravamo, soprattutto in mezzo al campo. In certe situazioni potevamo partire meglio – aggiunge -. E' anche un momento sfortunato per noi: primo tiro in porta abbiamo preso gol, questo ci ha messo subito in difficoltà". "L'Atalanta ha altre caratteristiche, fa la differenza nella velocità. Ma questa sera avevamo davanti difensori altrettanto veloci. Il piano ...

