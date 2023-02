Migranti, Piantedosi: “Vergognoso strumentalizzare le tragedie” (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - "Credo che tragedie come queste impongano un grande rispetto nei confronti delle vittime, una postura e delle scelte verbali adeguate da parte di chiunque, da parte soprattutto di chi ha incarichi di governo a partire dal sottoscritto. Però trovo Vergognoso che esista un livello così alto di strumentalizzazione di tragedie così grandi per mettere in discussione quelli che sono poi dei principi di cui si potrebbe poter discutere liberamente". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, commentando da Parigi le polemiche nate dalle sue parole pronunciate a proposito del naufragio dei Migranti sulle coste calabresi. "È stata messa in discussione la posizione del governo e mia, in particolare, sul dire che le partenze andrebbero fermate quasi come se invece altri volessero imporre la ... Leggi su agi (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - "Credo checome queste impongano un grande rispetto nei confronti delle vittime, una postura e delle scelte verbali adeguate da parte di chiunque, da parte soprattutto di chi ha incarichi di governo a partire dal sottoscritto. Però trovoche esista un livello così alto di strumentalizzazione dicosì grandi per mettere in discussione quelli che sono poi dei principi di cui si potrebbe poter discutere liberamente". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, commentando da Parigi le polemiche nate dalle sue parole pronunciate a proposito del naufragio deisulle coste calabresi. "È stata messa in discussione la posizione del governo e mia, in particolare, sul dire che le partenze andrebbero fermate quasi come se invece altri volessero imporre la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : “Non è vero che con quel mare non si potevano salvare i migranti”: il medico ex dirigente della polizia contro la r… - localteamtv : Naufragio migranti, Piantedosi: 'unica cosa che va detta è che non devono partire' #migranti #naufragio #Piantedosi… - Viminale : #Piantedosi in Prefettura a #Crotone dopo naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: “Tragedia immane, dimostr… - Cri_Pinna : RT @annamariabusia: “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli”, Mini… - cesarebrogi1 : RT @baffi_francesco: Piantedosi: 'La disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo i figli'. Forse questo inutile e sciocco pe… -