Migranti, Piantedosi: "La disperazione non può mai giustificare viaggi rischiosi". Magi (+Europa): "Parole che fanno inorridire" (Di lunedì 27 febbraio 2023) "La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli". Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha risposto così ai giornalisti che chiedevano un commento sul naufragio di Steccato di Cutro (Crotone) di cui sono state vittime, per ora, almeno 64 persone. Sul contrasto agli scafisti il responsabile del Viminale ha replicato: "Ci stiamo lavorando. È un problema internazionale". E l'Europa? "Sto andando in Francia per questo" ha detto Piantendosi che parteciperà a un bilaterale in Francia. Le Parole del ministro hanno innescato la reazione di alcuni partiti e delle ong. "Il governo Meloni continua ad affrontare il tema della gestione dei flussi migratori a colpi di slogan e senza attuare politiche incisive che permettano all'Italia di ...

