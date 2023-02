Migranti, Piantedosi “La disperazione non giustifica viaggi rischiosi” (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine della presentazione del rapporto Anci sulle polizie locali, rispondendo a una domanda sul naufragio di Migranti in Calabria.“Sul problema degli scafisti ci stiamo lavorando, è un problema internazionale”, ha aggiunto. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Lanon può maire condizioni dio che mettono in pericolo la vita dei propri figli”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, a margine della presentazione del rapporto Anci sulle polizie locali, rispondendo a una domanda sul naufragio diin Calabria.“Sul problema degli scafisti ci stiamo lavorando, è un problema internazionale”, ha aggiunto. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

