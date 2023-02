Migranti, Piantedosi: “Disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo figli” (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La Disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo ai giornalisti dopo il naufragio di Steccato di Cutro, vicino Crotone, in Calabria. Rispondendo alla domanda su come si possano contrastare gli scafisti, il ministro ha assicurato: “Ci stiamo lavorando, è un problema internazionale”. “L’Europa? – ha aggiunto – Sto andando in Francia”. Il ministro andrà oggi pomeriggio in Francia per un bilaterale con l’omologo francese. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Lanon può maire condizioni dio cheinla vita dei propri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteorispondendo ai giornalisti dopo il naufragio di Steccato di Cutro, vicino Crotone, in Calabria. Rispondendo alla domanda su come si possano contrastare gli scafisti, il ministro ha assicurato: “Ci stiamo lavorando, è un problema internazionale”. “L’Europa? – ha aggiunto – Sto andando in Francia”. Il ministro andrà oggi pomeriggio in Francia per un bilaterale con l’omologo francese. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : “Non è vero che con quel mare non si potevano salvare i migranti”: il medico ex dirigente della polizia contro la r… - Viminale : #Piantedosi in Prefettura a #Crotone dopo naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: “Tragedia immane, dimostr… - localteamtv : Naufragio migranti, Piantedosi: 'unica cosa che va detta è che non devono partire' #migranti #naufragio #Piantedosi… - dplaspezia : RT @Franco32656300: ORLANDO AMODEO, MEDICO ED È FUNZIONARIO DI POLIZIA CONTRO PIANTEDOSI CHE MINACCIA QUERELA. “Non è vero che con quel ma… - flashmaticgun : RT @giuliocavalli: Multo soccorso Il mio abituale editoriale del sabato per @Tag43_ita @MSF_ITALIA @MSF_Sea @nelloscavo @resqpeople @Resc… -