Migranti, naufragio in provincia di Crotone: 59 morti accertati tra cui tre bambini (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono 59 i Migranti morti nel naufragio avvenuto al largo delle coste di Steccato di Cutro, a 20 chilometri da Crotone. Le persone sopravvissute sono 80, di queste 21 sono state trasferite in ospedale e una di loro è in gravi condizioni. Gli altri superstiti sono stati trasferiti al Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto. Intanto, proseguono le ricerche in mare dei dispersi che vedono impegnate motovedette della Capitaneria di porto e della guardia di finanza. (LE FOTO DELLA TRAGEDIA - LE REAZIONI DELLA POLITICA - IL SINDACO DI CUTRO)Recuperati i corpi di tre bambiniTra le vittime ci sono anche due gemellini di pochi anni e un bimbo di alcuni mesi. I corpi dei primi due sono stati recuperati in mare, mentre quello del neonato è stato trovato sulla spiaggia. Nel ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono 59 inelavvenuto al largo delle coste di Steccato di Cutro, a 20 chilometri da. Le persone sopravvissute sono 80, di queste 21 sono state trasferite in ospedale e una di loro è in gravi condizioni. Gli altri superstiti sono stati trasferiti al Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto. Intanto, proseguono le ricerche in mare dei dispersi che vedono impegnate motovedette della Capitaneria di porto e della guardia di finanza. (LE FOTO DELLA TRAGEDIA - LE REAZIONI DELLA POLITICA - IL SINDACO DI CUTRO)Recuperati i corpi di treTra le vittime ci sono anche due gemellini di pochi anni e un bimbo di alcuni mesi. I corpi dei primi due sono stati recuperati in mare, mentre quello del neonato è stato trovato sulla spiaggia. Nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambi… - AnnaOrr15 : RT @bartolopietro1: Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre morti de… - AlbyPiero : RT @EleanaElefante: ?? #Naufragio davanti alle coste di #Crotone, Steccato di Cutro. Morti almeno 34 #migranti. Sull'imbarcazione più di 10… -