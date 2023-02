Migranti, naufragio al largo di Crotone: almeno 62 morti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le ricerche dopo il naufragio davanti alle coste calabresi del Crotonese sono proseguite anche nella notte. Finora sono 62 i cadaveri recuperati, tra questi almeno 12 minori. Le persone tratte in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le ricerche dopo ildavanti alle coste calabresi delse sono proseguite anche nella notte. Finora sono 62 i cadaveri recuperati, tra questi12 minori. Le persone tratte in ...

