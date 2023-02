Migranti, Meloni scrive a Ue: “Agire immediatamente” (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “L’unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo serve un’Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità, agisca e in fretta. E questa è la ragione per la quale oggi stesso ho inviato una lettera al Consiglio europeo e alla Commissione Ue per chiedere che venga immediatamente reso concreto quello che abbiamo discusso all’ultimo Consiglio europeo”. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni a ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa su Rai1, in onda questa sera, parlando del naufragio dei Migranti a Crotone. “Voglio ribadire il mio cordoglio per una tragedia che non può lasciare nessuno indifferente – ha detto Meloni – Credo che quanto è accaduto dimostri quello che diciamo da sempre perché tra le tante falsità sentite in queste ore c’è quella secondo la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “L’unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo serve un’Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità, agisca e in fretta. E questa è la ragione per la quale oggi stesso ho inviato una lettera al Consiglio europeo e alla Commissione Ue per chiedere che vengareso concreto quello che abbiamo discusso all’ultimo Consiglio europeo”. Lo ha annunciato la premier Giorgiaa ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa su Rai1, in onda questa sera, parlando del naufragio deia Crotone. “Voglio ribadire il mio cordoglio per una tragedia che non può lasciare nessuno indifferente – ha detto– Credo che quanto è accaduto dimostri quello che diciamo da sempre perché tra le tante falsità sentite in queste ore c’è quella secondo la ...

