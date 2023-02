Migranti | Meloni | “Ho scritto alla Ue | bisogna agire immediatamente La Schlein? Le ho fatto gli auguri Mi aspetto un’opposizione dura”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ospite della nuova rubrica serale di Bruno Vespa, ‘Cinque minuti’, la premier Giorgiaè intervenuta commentando il terribile naufragio deisulla spiaggia di Cutro, a Crotone: “L’unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia – ha affermato la presidente del Consiglio – è fermare le partenze e su questo serve un’Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità, agisca e in fretta. E questa è la ragione per la quale oggi stesso ho inviato una lettera al Consiglio europeo eCommissione Ue per chiedere che vengareso concreto quello che abbiamo discusso all’ultimo Consiglio europeo”., la: “Voglio ribadire il mio cordoglio per una tragedia che non può lasciare nessuno indifferente. il punto è che più gente parte, più ...