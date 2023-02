Migranti, Meloni all’Ue: “Basta stragi, agire subito”. Poi si complimenta con Elly Schlein: “Aspetto opposizione dura” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Parla, Giorgia Meloni nel "Cinque minuti" di Bruno Vespa, in onda su Rai1, con ancora negli occhi le immagini strazianti dei morti sulle coste del Crotonese. E rivela: "L'unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo sì serve un'Europa che, oltre a dichiarare la sua disponibilità agisca in fretta. Ed è la ragione per la quale, oggi stesso, ho inviato una lettera: ho scritto al Consiglio e alla commissione europea" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 febbraio 2023) Parla, Giorgianel "Cinque minuti" di Bruno Vespa, in onda su Rai1, con ancora negli occhi le immagini strazianti dei morti sulle coste del Crotonese. E rivela: "L'unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo sì serve un'Europa che, oltre a dichiarare la sua disponibilità agisca in fretta. Ed è la ragione per la quale, oggi stesso, ho inviato una lettera: ho scritto al Consiglio e alla commissione europea" L'articolo proviene da Firenze Post.

