Migranti | “Amore mio | arrivo” | cade la linea del telefono e muore nel naufragio

(Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “vedo le coste, stiamo quasi arrivando. Ti amo”. Sono le 4 del mattino di domenica quando la giovane tunisina chiama il marito, siriano, per annunciargli, molto felice, che sta quasi per arrivare a Crotone. Lui, alin Germania, è molto contento. Finalmente si rivedranno dopo anni. Ma poilaè ilsi spegnerà per sempre. Il marito, ignaro di tutto, inizia a guardare la tv e scopre che c’è stato unproprio a Crotone. Così prende il primo aereo e dalla Germania si precipita a Crotone. Qui si presenta al Cara di Capo Rizzuto e chiede della moglie tunisina. Darà il nome e il cognome ma non è tra i superstiti presenti. La moglie Risulta tra i dispersi del. Poi la terribile notizia: la moglie è tra le 62 ...

Volevano la vita e hanno trovato la morte. Volevano terra ferma e tutto intorno c’era solo mare. Mare scuro. Mare assassino. Una barca in balia delle onde, un pezzo di legno che si spezza in due, che ...Francesco, affacciandosi dalla finestra del palazzo apostolico ricorda i sopravvisuti e quanti hanno perso la vita in mare nel naufragio a largo delle coste calabresi. Prima ha ricordato, spiegando il ...