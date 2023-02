“Mi sento come plastilina”: le parole di Arisa preoccupano i fan (Di lunedì 27 febbraio 2023) Per Arisa è un periodo difficile. Dopo averla vista in lacrime nello studio di Amici, dove ha confessato di vivere un momento complicato per la sua autostima di artista e il dispiacere per non essere stata scelta a Sanremo in questi anni, ora la cantante torna sui social con parole che fanno preoccupare i fan. Nel suo ultimo post Instagram Arisa ha pubblicato una foto di un pallina di plastilina rosa, a corredo di una poesia molto intima e profonda. Dalle sue parole emerge un senso di irrequietezza, solitudine e disagio, che la voce di Sincerità ha voluto ancora una volta condividere con i suoi follower: L’istinto che ho dentro mi porta in angolo sul pavimento. Piccola piccola mi faccio, rannicchiata come un sasso e non solo per la postura. Da me non esce più niente, non entra più ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 27 febbraio 2023) Perè un periodo difficile. Dopo averla vista in lacrime nello studio di Amici, dove ha confessato di vivere un momento complicato per la sua autostima di artista e il dispiacere per non essere stata scelta a Sanremo in questi anni, ora la cantante torna sui social conche fanno preoccupare i fan. Nel suo ultimo post Instagramha pubblicato una foto di un pallina dirosa, a corredo di una poesia molto intima e profonda. Dalle sueemerge un senso di irrequietezza, solitudine e disagio, che la voce di Sincerità ha voluto ancora una volta condividere con i suoi follower: L’istinto che ho dentro mi porta in angolo sul pavimento. Piccola piccola mi faccio, rannicchiataun sasso e non solo per la postura. Da me non esce più niente, non entra più ...

