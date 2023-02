Metro Lucio Sestio | donna sui binari salvata dai dipendenti Atac

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 febbraio 2023) – Un momento drammatico conclusosi con un lieto fine è avvenuto nella stazione dellapolitana. Una, in evidente stato confusionale, è scesa suiapparendo in attesa di un treno. Per fortuna, prima del treno sono arrivati alcunidell’che l’hanno soccorsa, avvertendo sùbito il 118 giunto poco dopo sul posto e prendendo in consegna la, per condurla in ospedale. Casi del genere sono purtroppo sempre più frequenti nelle stazionidella capitale e non sempre idell’o semplici passeggeri fanno in tempo a intervenire.