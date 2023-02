Meteo Roma del 27-02-2023 ore 19:15 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino cieli coperti deboli nevicate sull’Appennino settentrionale sulle Alpi occidentali al di sopra dei 150 200 m al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con Quota neve in lieve rialzo in serata residue precipitazioni sulla Romagna variabile altrove al centro al mattino cieli nuvolosi con deboli precipitazioni tra Marche e Abruzzo neve al di sopra dei 700 mm al pomeriggio fenomeni in estensione a Toscanella quanti anni mi rialzo in serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso neve in Appennino dei 1200 metri di quota al suo dal mattino nuvolosità compatta e precipitazioni sparse tra campagna Basilicata isole maggiori al pomeriggio insistono i fenomeni con acquazzoni temporali sulla Sicilia in serata ancora piogge diffuse sulle regioni ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 febbraio 2023)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino cieli coperti deboli nevicate sull’Appennino settentrionale sulle Alpi occidentali al di sopra dei 150 200 m al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con Quota neve in lieve rialzo in serata residue precipitazioni sullagna variabile altrove al centro al mattino cieli nuvolosi con deboli precipitazioni tra Marche e Abruzzo neve al di sopra dei 700 mm al pomeriggio fenomeni in estensione a Toscanella quanti anni mi rialzo in serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso neve in Appennino dei 1200 metri di quota al suo dal mattino nuvolosità compatta e precipitazioni sparse tra campagna Basilicata isole maggiori al pomeriggio insistono i fenomeni con acquazzoni temporali sulla Sicilia in serata ancora piogge diffuse sulle regioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... greenscarfsgirl : Il meteo per Roma da pioggia per i prossimi 3 giorni, grazie al cielo non passerà quell’aereo a breve #oriele - CorriereCitta : Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 28 febbraio 2023: fino a quando e le zone a rischio - shawnbemyangel : ora vi faccio capire quanto è strano il meteo a roma: letteralmente 5 min fa stavo nel primo sole ora il cielo è… - CorriereCitta : Allerta meteo in Italia, pioggia e neve: maltempo anche a Roma e nel Lazio, le previsioni - sirna_maurizio : EMERGENZA METEO A ROMA!!!! Allerta gialla , state al riparo! Mor....v...i! -