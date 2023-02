Meteo Roma del 27-02-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 febbraio 2023)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino su Liguria pianure del Triveneto con possibili piogge isolate e sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio tempo asciutto comunque con Cieli poco irregolarmente nuvolosi locali aperture sui settori alpini in serata di te non mento con piogge tra Liguria e Triveneto peggiora nella notte con piogge sparse e temporali e neve fino a quote collinari sulle Alpi Orientali piaciuto sul Piemonte Alpi centro-occidentali al centro al mattino tempo stabile con nuvolosità irregolare su tutti i settori al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata ti rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in progressivo aumento e precipitazioni sulle tirreniche peggiora nella notte con piogge sparse su Toscana Lazio Umbria e Marche neve in Appennino oltre 1600 1700 ...