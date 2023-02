Meteo lunedì: irruzione artica sull’Italia, con venti forti e neve. I dettagli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. I modelli matematici confermano un repentino abbassamento delle temperature che porterà nevicate fino a quote molto basse su parte del Centro e isolatamente anche al Nord, soprattutto al Nordovest e sull’Appennino emiliano. Al Sud stante il richiamo di correnti miti meridionali le temperature si abbasseranno solo relativamente tornando al più nelle medie del periodo. Questa fase di instabilità durerà alcuni giorni grazie ad un minimo di bassa pressione che si organizzerà dapprima nei pressi della Sardegna, poi da martedì sin verso il basso Tirreno. Meteo lunedì 27 FEBBRAIO: situazione molto simile alla domenica, piogge, rovesci e temporali terranno sotto scacco le regioni centro meridionali con fenomeni che si estenderanno anche al basso Adriatico. La neve potrà cadere ancora fino a ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 febbraio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. I modelli matematici confermano un repentino abbassamento delle temperature che porterà nevicate fino a quote molto basse su parte del Centro e isolatamente anche al Nord, soprattutto al Nordovest e sull’Appennino emiliano. Al Sud stante il richiamo di correnti miti meridionali le temperature si abbasseranno solo relativamente tornando al più nelle medie del periodo. Questa fase di instabilità durerà alcuni giorni grazie ad un minimo di bassa pressione che si organizzerà dapprima nei pressi della Sardegna, poi da martedì sin verso il basso Tirreno.27 FEBBRAIO: situazione molto simile alla domenica, piogge, rovesci e temporali terranno sotto scacco le regioni centro meridionali con fenomeni che si estenderanno anche al basso Adriatico. Lapotrà cadere ancora fino a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ?? Lunedì 27 febbraio ???? #allertaGIALLA meteo-idro in 10 regioni ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e… - TgrRaiFVG : Vento forte su buona parte del FVG, in particolare sulla costa, e abbassamento delle temperature. Le raffiche di Bo… - ComuneNapoli : ????Proroga avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di lunedì 27 f… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Meteo lunedì: irruzione artica sull’Italia, con venti forti e neve. I dettagli - angelo_perfetti : Meteo lunedì: irruzione artica sull’Italia, con venti forti e neve. I dettagli -