Meteo, le previsioni in Campania di lunedì 27 febbraio 2023 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, lunedì 27 febbraio 2023. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. poco nuvoloso al pomeriggio. poche nubi in serata, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1456m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte Meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,27. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. poco nuvoloso al pomeriggio. poche nubi in serata, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1456m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ? Naufragio Calabria, Giorgia #Meloni: 'Criminale mettere in mare una imbarcazione lunga appena 20 metri con ben 20… - LuinoNotizie : Ecco le previsioni di Meteo Lago Maggiore ---> - michelaa601 : RT @confundustria: #Meloni: 'Criminale mettere in mare una imbarcazione lunga appena 20 metri con ben 200 persone a bordo e con previsioni… - Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA | Le previsioni del tempo per oggi - Alessan31753085 : RT @confundustria: #Meloni: 'Criminale mettere in mare una imbarcazione lunga appena 20 metri con ben 200 persone a bordo e con previsioni… -