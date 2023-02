Meteo: in Lombardia maltempo per tutta la settimana, migliora da venerdì (Di lunedì 27 febbraio 2023) Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Una fredda circolazione depressionaria in approfondimento sul Mediterraneo occidentale mantiene attivo un flusso di correnti orientali sulla Lombardia. Il bollettino Meteo di Arpa regionale indica, fino a mercoledì prossimo, 1 marzo, una nuvolosità irregolare, ma con bassa probabilità di precipitazioni; dalla sera risalita verso nord del minimo depressionario con debole peggioramento sul sud della regione. Giovedì 2 il tempo si presenterà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a tratti diffuse. Bisognerà attendere fino a venerdì 3 per un generale miglioramento delle condizioni, che saranno accompagnate anche dal rialzo delle temperature. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Una fredda circolazione depressionaria in approfondimento sul Mediterraneo occidentale mantiene attivo un flusso di correnti orientali sulla. Il bollettinodi Arpa regionale indica, fino a mercoledì prossimo, 1 marzo, una nuvolosità irregolare, ma con bassa probabilità di precipitazioni; dalla sera risalita verso nord del minimo depressionario con debole peggioramento sul sud della regione. Giovedì 2 il tempo si presenterà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a tratti diffuse. Bisognerà attendere fino a3 per un generalemento delle condizioni, che saranno accompagnate anche dal rialzo delle temperature.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meteolombardia_ : Meteo Lombardia: è ritornato l’Inverno! È una buona notizia? Vediamolo insieme - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: Clima rigido ancora per qualche giorno, svolta nel weekend. Allerta gialla in dieci regioni per rischio temporali, rischio i… - ATS_BERGAMO : ??Ti piacerebbe conoscere le allerte meteo che interessano la tua città o il tuo comune? In Lombardia c'è allertaLO… - qn_giorno : Clima rigido ancora per qualche giorno, svolta nel weekend. Allerta gialla in dieci regioni per rischio temporali,… - EnrixTwit : RT @astrogeo_va: cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni nevose deboli fino a basse quote al mattino sulla pianura occidentale e la… -