Meteo, allerta per la trottola ciclonica: cos'è e dove colpirà (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una nuova ondata di maltempo è pronta ad abbattersi sull'Italia, con diverse Regioni che potrebbero presto dover affrontare ore complicate a causa dell'arrivo di forti temporali, pioggia e nevicate anche a bassa quota. Secondo gli esperti, infatti, è in dirittura d'arrivo una "trottola ciclonica" non di poco conto che ha portato alla massima allerta in diversi territori della Penisola. Di cosa si tratta e quali Regioni dovranno stare attente a questo nuovo momento no del Meteo? trottola ciclonica in arrivo, di cosa si tratta Dopo l'arrivo dell'aria fredda dalla Russia, che ha fatto il suo ingresso nel Mediterraneo nelle scorse settimane portando al crollo drastico delle temperature in tutto il Paese, una nuova ondata di maltempo insisterà sull'Italia, con eventi ...

