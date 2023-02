Messi vuole tornare a giocare coi Newell’s prima di ritirarsi dal calcio (Mundo Deportivo) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Mundo Deportivo scrive che Lionel Messi sta valutando di tornare a Rosario, per giocare con i Newell’s Old Boys. “Messi è ora disposto a vivere l’esperienza di giocare di nuovo a Newell’s prima di ritirarsi dal calcio”. “C’è stata anche una conversazione tra Messi e Chiqui Tapia, in cui il capitano ha espresso il desiderio di fare qualcosa insieme al presidente dell’Afa. Si è anche appreso che Gabriel Heinze, l’allenatore del Newell’s Old Boys, ha tenuto un incontro con Messi il 20 dicembre. L’incontro è avvenuto a La Fortaleza, la dimora di Messi nel quartiere Kentucky a Funes (Rosario)”. Il rapporto tra ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023)scrive che Lionelsta valutando dia Rosario, percon iOld Boys. “è ora disposto a vivere l’esperienza didi nuovo adidal”. “C’è stata anche una conversazione trae Chiqui Tapia, in cui il capitano ha espresso il desiderio di fare qualcosa insieme al presidente dell’Afa. Si è anche appreso che Gabriel Heinze, l’allenatore delOld Boys, ha tenuto un incontro conil 20 dicembre. L’incontro è avvenuto a La Fortaleza, la dimora dinel quartiere Kentucky a Funes (Rosario)”. Il rapporto tra ...

