Messi supera Mbappé e vince anche il ' Best' Fifa Scaloni miglior tecnico | Ancelotti battuto da Scaloni

Leo Messi ha vinto il "The Best" Fifa, la cui cerimonia si è svolta stasera a Parigi. Il fuoriclasse argentino, presente come il compagno di squadra Mbappé, classificatosi al secondo posto (Benzema, ... Scaloni miglior tecnico: Ancelotti battuto da Scaloni

