Mercato Roma | continua il pressing per un centrocampista | le richieste del club

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Lastarebbe provando a spingere per portare unche milita in Serie A alla corte di mister Josè Mourinho durante il prossimo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Domani pomeriggio laaffronterà la Cremonese nel posticipo della 24esima giornata di campionato che potrebbe consentire ai giallorossi di salire Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.