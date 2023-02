Mentana vede il terremoto a sinistra: “Effetto primarie”. Che fine fanno Pd e M5S (Di lunedì 27 febbraio 2023) Arriva un nuovo sondaggio di Swg nell'edizione del 27 febbraio del Tg di La7 condotto da Enrico Mentana. Il direttore snocciola, come di consueto al lunedì sera, i numeri degli orientamenti di voto degli italiani, mostrando il gradimento per i partiti italiani. In testa resta sempre Fratelli d'Italia, con un distacco abissale dagli altri: il partito di Giorgia Meloni è al 30,7%, con un meno 0,3% rispetto alla settimana precedente. In seconda piazza si attesta il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che resta invariato rispetto all'ultima rilevazione, conquistando il 17% dei gradimenti. I grillini si devono però guardare dalla rimonta del Partito Democratico, che sale al 16,4% (+0,6%). "Questo è probabilmente l'Effetto delle primarie e del dibattito attorno al Pd" l'analisi di Mentana sui dem, con gli elettori che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Arriva un nuovo sondaggio di Swg nell'edizione del 27 febbraio del Tg di La7 condotto da Enrico. Il direttore snocciola, come di consueto al lunedì sera, i numeri degli orientamenti di voto degli italiani, mostrando il gradimento per i partiti italiani. In testa resta sempre Fratelli d'Italia, con un distacco abissale dagli altri: il partito di Giorgia Meloni è al 30,7%, con un meno 0,3% rispetto alla settimana precedente. In seconda piazza si attesta il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che resta invariato rispetto all'ultima rilevazione, conquistando il 17% dei gradimenti. I grillini si devono però guardare dalla rimonta del Partito Democratico, che sale al 16,4% (+0,6%). "Questo è probabilmente l'dellee del dibattito attorno al Pd" l'analisi disui dem, con gli elettori che ...

