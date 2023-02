Meningite batterica, 17enne lotta tra la vita e la morte. L’esperto: “E’ una forma più rara, ecco quali sono i sintomi a cui prestare attenzione” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non è molto frequente, ma in alcuni casi può rivelarsi molto grave o fatale. Un giovane di 17 anni di Tezze sul Brenta sta lottando tra la vita e la morte dopo una diagnosi di Meningite da meningococco di tipo B. Ma cos’è la Meningite? È un’infiammazione acuta delle meningi, che sono le membrane di rivestimento che avvolgono il cervello e il midollo spinale. Si tratta di una patologia di origine infettiva causata soprattutto da virus – la forma meno grave -, più raramente da batteri, con conseguenze molto più serie e anche potenzialmente fatali. “Le meningiti virali guariscono quasi sempre da sole nel giro di 7-10 giorni; cambia radicalmente la situazione di fronte a forme più rare, di origine batterica, come la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non è molto frequente, ma in alcuni casi può rivelarsi molto grave o fatale. Un giovane di 17 anni di Tezze sul Brenta stando tra lae ladopo una diagnosi dida meningococco di tipo B. Ma cos’è la? È un’infiammazione acuta delle meningi, chele membrane di rivestimento che avvolgono il cervello e il midollo spinale. Si tratta di una patologia di origine infettiva causata soprattutto da virus – lameno grave -, piùmente da batteri, con conseguenze molto più serie e anche potenzialmente fatali. “Le meningiti virali guariscono quasi sempre da sole nel giro di 7-10 giorni; cambia radicalmente la situazione di fronte a forme più rare, di origine, come la ...

