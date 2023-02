Meloni in "Cinque minuti" smaschera la sinistra: perché non c'entra il decreto Ong (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Cinque minuti" per ribadire che il decreto Ong non c'entra nulla e che la sinistra strumentalizza ancora una volta una tragedia. Il premier Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa nella trasmissione che andrà in onda su Rai 1 ribadisce il suo cordoglio "per una tragedia" dice il presidente del Consiglio che "non può lasciare nessuno indifferente". "Credo che quello che è accaduto con il naufragio della nave di migranti a Crotone dimostri quello che diciamo da sempre perché tra le tante falsità che ho sentito in queste ore c'è quella secondo la quale queste persone sarebbero naufragate a causa dei provvedimenti del governo sulle Ong: solo che quella tratta non è coperta dalle organizzazioni non governative e questo dimostra, banalmente, che il punto è che più gente ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) "" per ribadire che ilOng non c'nulla e che lastrumentalizza ancora una volta una tragedia. Il premier Giorgiaintervistata da Bruno Vespa nella trasmissione che andrà in onda su Rai 1 ribadisce il suo cordoglio "per una tragedia" dice il presidente del Consiglio che "non può lasciare nessuno indifferente". "Credo che quello che è accaduto con il naufragio della nave di migranti a Crotone dimostri quello che diciamo da sempretra le tante falsità che ho sentito in queste ore c'è quella secondo la quale queste persone sarebbero naufragate a causa dei provvedimenti del governo sulle Ong: solo che quella tratta non è coperta dalle organizzazioni non governative e questo dimostra, banalmente, che il punto è che più gente ...

