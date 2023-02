Meloni in "Cinque minuti" smaschera la sinistra: il decreto Ong non c'entra nulla (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Cinque minuti" per ribadire che il decreto Ong non c'entra nulla e che la sinistra strumentalizza ancora una volta una tragedia. Il premier Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa nella trasmissione che andrà in onda su Rai 1 ribadisce il suo cordoglio "per una tragedia" dice il presidente del Consiglio che "non può lasciare nessuno indifferente". Il mare ha restituito ciò che resta del naufragio: sulla spiaggia di Cutro ci sono giubbotti di salvataggio, scarpe spaiate, bottigliette. Ci sono le assi di legno, quelle che non hanno retto contro le onde del mare in tempesta. Il bilancio delle vittime è destinato a salire ancora: sono 63 i morti accertati, ma ancora si cercano corpi e il timore è che ad aver perso la vita siano oltre 100 persone, fuggite dai loro ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) "" per ribadire che ilOng non c'e che lastrumentalizza ancora una volta una tragedia. Il premier Giorgiaintervistata da Bruno Vespa nella trasmissione che andrà in onda su Rai 1 ribadisce il suo cordoglio "per una tragedia" dice il presidente del Consiglio che "non può lasciare nessuno indifferente". Il mare ha restituito ciò che resta del naufragio: sulla spiaggia di Cutro ci sono giubbotti di salvataggio, scarpe spaiate, bottigliette. Ci sono le assi di legno, quelle che non hanno retto contro le onde del mare in tempesta. Il bilancio delle vittime è destinato a salire ancora: sono 63 i morti accertati, ma ancora si cercano corpi e il timore è che ad aver perso la vita siano oltre 100 persone, fuggite dai loro ...

