Meloni | Elly Schlein per noi non sarà un problema Mi piace il confronto delle idee | anche se durissimo

Giorgia Meloni, ospite della rubrica di Bruno Vespa "Cinque minuti" su Raiuno, raccoglie la sfida di Elly Schlein che ha detto che il Pd sotto la sua guida sarà un "bel problema" per il governo. La premier l'ha chiamata personalmente per complimentarsi: 'Penso che sia uno scenario molto interessante. Ho chiamato Elly Schlein per fare, anche personalmente, i miei auguri. Ovviamente, mi aspetto una opposizione durissima. Io ho fatto una opposizione durissima. Il confronto delle idee non mi ha mai preoccupato, non mi ha mai spaventato. Le ho sentito dire che il 'Pd sarà un problema per il governo Meloni'… Guardi, per noi la democrazia non è stata mai un ...

