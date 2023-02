Meloni chiama Schlein | Mi aspetto un' opposizione durissima  

Leggi su agi

(Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - Con Ellyalla guida del Pd "c'è uno scenario molto interessante. Hoto Ellyper farle anche personalmente i miei auguri. Ovviamente miun'. Anch'io in questi anni ho fatto un'": la presidente del Consiglio, Giorgiaha telefonato, il giorno dopo le primarie, alla neo segretaria dem. "Il confronto delle idee - aggiunge la premier parlando alla trasmissione "Cinque minuti" di Bruno Vespa - non mi ha mai spaventato. Ho sentitodire che lei e il Pd saranno un problema per il Governo. Per noi la democrazia non è mai stata un problema. Semmai lo è stata per la sinistra. Per noi un confronto fatto sulle idee ...