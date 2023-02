Meloni chiama Schlein | «Mi aspetto un’opposizione durissima Armi a Kiev? Bufala dire che togliamo fondi agli italiani»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yoda15271485 : La nuova porcata di vespa si chiama #5minuti. Ospite inaugurale? #Meloni, naturalmente. La sigla? #Meloni che 'pian… - artedipulire : Meloni chiama Schlein: 'Pronti al confronto senza paure, mi aspetto un'opposizione durissima' Molinari: 'Schlein d… - Gazzettino : Meloni chiama Elly Schlein: «Le ho fatto gli auguri, mi aspetto opposizione durissima. Migranti? L'Ue agisca immedi… - HuffPostItalia : Meloni chiama Schlein: 'Mi aspetto un'opposizione durissima' - repubblica : Pd, Meloni chiama Schlein: 'Pronti al confronto senza paure. Mi aspetto una opposizione durissima' [di Tommaso Ciri… -

... ho chiamato Elly Schlein per farle anche personalmente i miei auguri, ovviamente mi aspetto una opposizione durissima, io ho fatto una opposizione durissima - continua- . Il confronto delle ...Le ho sentito dire che il Pd sarà un problema per il governo: per noi la democrazia non è stata un problema mai, semmai lo è stato per la sinistra per noi il confronto se è fatto sulle idee è ...

Meloni chiama Schlein: «Mi aspetto un’opposizione durissima. Armi a Kiev Bufala dire che togliamo fondi agli... Corriere della Sera

Meloni chiama Elly Schlein: «Le ho fatto gli auguri, mi aspetto opposizione durissima. Migranti L'Ue agisca i ilmessaggero.it

Meloni chiama Schlein: "Mi aspetto un'opposizione durissima" L'HuffPost

Pd, Meloni chiama Schlein: "Pronti al confronto senza paure. Mi aspetto una opposizione durissima" la Repubblica

Meloni chiama Berlusconi, ma il Cavaliere frena ancora sulle armi in Ucraina La Stampa

La crisi migranti, la guerra in Ucraina, il nuovo Pd guidato da Elly Schlein. Nella prima intervista di Bruno Vespa nella trasmissione "Cinque minuti" su Rai Uno c'è ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...