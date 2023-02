Meloni chiama Schlein: 'Mi aspetto un'opposizione durissima'

(Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che sia uno scenario molto interessante. Hoto Ellyper farle anche personalmente i miei auguri, ovviamente miuna, io ho fatto una”. Lo dice la premier Giorgiaa “Cinque minuti” di Bruno Vespa. “Sono pronta al confronto”, aggiunge. In merito al naufragio a Crotone “voglio ribadire il mio cordoglio per una tragedia che non può lasciare nessuno indifferente. Dopo di che credo quello che è accaduto dimostra quello che diciamo da sempre, tra le tante falsità che ho sentito in queste ore c'è anche quella secondo la quale queste persone sarebbero naufragate a causa dei provvedimenti del governo sulle Ong. Ricordo che quella tratta non è coperta dalle ...

Ho sentito Schlein dire che lei e il Pd saranno un problema per il Governo. Per noi la democrazia non è mai stata un problema. Semmai lo è stata per la sinistra. Per noi un confronto fatto ...La premier ospite nel nuovo programma di Bruno Vespa si complimenta con la neo segretaria del Pd. E sulla tragedia a largo delle acque calabresi: 'L'unico modo per affrontare questa materia è bloccare ...

