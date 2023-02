Meloni chiama Elly Schlein: «Le ho fatto gli auguri, mi aspetto opposizione durissima. Migranti? L'Ue agisca immediatamente» (Di lunedì 27 febbraio 2023) La crisi Migranti, la guerra in Ucraina, il nuovo Pd guidato da Elly Schlein. Nella prima intervista di Bruno Vespa nella trasmissione "Cinque minuti" su Rai Uno c'è tutta... Leggi su ilmattino (Di lunedì 27 febbraio 2023) La crisi, la guerra in Ucraina, il nuovo Pd guidato da. Nella prima intervista di Bruno Vespa nella trasmissione "Cinque minuti" su Rai Uno c'è tutta...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Meloni chiama Schlein: 'Pronti al confronto senza paure. Mi aspetto un'opposizione durissima' - flashnewsfeed : Pd: Meloni chiama Schlein, confronto non mi spaventa - LightGiampy : RT @AStramezzi: Questa Deputata aveva già capito e previsto tutto. Come si chiama? Meloni La stessa che da Premier sostiene esattamente il… - Alderamin1974 : RT @AStramezzi: Questa Deputata aveva già capito e previsto tutto. Come si chiama? Meloni La stessa che da Premier sostiene esattamente il… - _fiorucci : RT @ciafapino: Biden zalenski nato ue meloni e compagnia cantante per la guerra contro putin non contano un cazzo Era stato tutto pianific… -