Meloni all'Ue: "Agire in fretta sui migranti" (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto ai vertici del Consiglio Europeo e della Commissione Ue sui migranti "per chiedere che venga immediatamente reso concreto quello che abbiamo discusso nell'ultima riunione del Consiglio europeo". Meloni alla trasmissione 'Cinque minuti' di Bruno Vespa sottolinea che "la tragedia di Crotone non può lasciare indifferenti. Quanto accaduto dimostra quello che diciamo da sempre: tra le tante falsità che ho sentito in queste ore c'è quella che le persone sono naufragate a causa dei provvedimenti del governo sulle ong. Quella tratta non è coperta dalle ong. Questo dimostra banalmente che più gente parte e più gente rischia di morire". Per la premier "l'unico modo per affrontare seriamente e con umanità questa materia è fermare le partenze. E su questo serve un'Europa che oltre ... Leggi su agi (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia, ha scritto ai vertici del Consiglio Europeo e della Commissione Ue sui"per chiedere che venga immediatamente reso concreto quello che abbiamo discusso nell'ultima riunione del Consiglio europeo".alla trasmissione 'Cinque minuti' di Bruno Vespa sottolinea che "la tragedia di Crotone non può lasciare indifferenti. Quanto accaduto dimostra quello che diciamo da sempre: tra le tante falsità che ho sentito in queste ore c'è quella che le persone sono naufragate a causa dei provvedimenti del governo sulle ong. Quella tratta non è coperta dalle ong. Questo dimostra banalmente che più gente parte e più gente rischia di morire". Per la premier "l'unico modo per affrontare seriamente e con umanità questa materia è fermare le partenze. E su questo serve un'Europa che oltre ...

