Medvedev trionfa a Doha | Murray | sogno spezzato

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il tennista russo Daniilall'Atp 250 dibattendo il guerriero Andyche ha cercato fino alla fine l'impresa. Si è dovuto invece arrendere di fronte a, che ha incassato il secondo successo dell'anno dopo Rotterdam: doppio 6-4 allo scozzese protagonista di una settimana da incorniciare.continua così la sua scalata in classifica, 17° titolo in carriera e terzo nella Race. Si infrange in finale ildi tornare a vedere Andysollevare un trofeo nel circuito maggiore (l'ultimo titolo dello scozzese risale ad Anversa 2019). 6-4 6-4 il punteggio finale a favore del russo che supera Aliassime e Nadal e balza alla settima posizione del ranking mondiale.

Il russo Daniil aggiunge il suo nome al prestigioso torneo di Doha (1.267.300 euro, cemento), l'unico 250 che abbia nell'albo d'oro i quattro Fab Four: in un'ora e 46 minuti batte 6 - 4 6 - 4 l'eroico

Dopo il successo contro Sinner a Rotterdam di una settimana fa, Daniil Medvedev trionfa anche a Doha battendo in finale un ritrovato Andy Murray col punteggio di 6-4, 6-4.